العواصف تجتاح ولاية تكساس الأمريكية.. ومقتل شخص على الأقل

تسببت عواصف عنيفة في مقتل شخص واحد في ولاية تكساس يوم الثلاثاء، حيث قصف البرد السكان، وتسببت الرياح العاتية في سقوط الأشجار على أعمدة الكهرباء في أماكن أخرى في الجنوب.

وأصدرت السلطات الأمريكية بالولاية موجة من التحذيرات من الأعاصير في بداية ما يمكن أن يكون يومين من الطقس العنيف في المنطقة.

وفي شرق تكساس، لقي دبليو إم سولومان، 71 عامًا، حتفه عندما أطاحت الرياح بشجرة على منزل سليمان في وايتهاوس، على بعد حوالي 100 ميل (160 كيلومترًا) جنوب شرق دالاس، حسبما قال رئيس بلدية وايت هاوس جيمس وانسلي.

وقال مسؤولون إن أربعة منازل على الأقل في المنطقة سقطت عليها أشجار.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 43 ألف منزل وشركة تجارية بعد ظهر الثلاثاء من شرق تكساس إلى جورجيا.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات ، لكن خدمة الأرصاد الجوية الوطنية قالت إنها سترسل فرق مسح لفحص أضرار الإعصار المحتملة في ويتومبكا، ألاباما.

كما ضرب البرق سوقًا للسلع الرخيصة والمستعملة في مجتمع لاسيز سبرينغ بشمال ألابام، ما تسبب في نشوب حريق دمر المبنى، حسبما أفادت وسائل الإعلام، وغطت المياه المتزايدة في خليج موبايل جزءًا من منحدر على الطريق السريع 10.

وأغلقت الأشجار والأطراف المتساقطة امتدادًا من الطريق السريع لعدة ساعات في مقاطعة نيوتن، ميسيسيبي.

مع اندفاع خط العواصف إلى جورجيا، سقطت شجرة كبيرة وتحطمت عبر سطح منزل ماري جوردان في مترو أتلانتا، ونزلت في غرفة المعيشة والمطبخ والمرآب.

في مكان آخر في تكساس، أصيب شخص عندما اجتاحت العواصف مقاطعة جونسون، على بعد حوالي 40 ميلاً (65 كيلومترًا) جنوب غرب دالاس.

وقالت بريتاني ديتون، إنها أصبحت محاصرة في مقطورة عربة سكن متنقلة خلف منزل عائلتها بعد أن انقلبت المقطورة، موضحة أن زوج والدتها أصيب أثناء محاولته تحريرها.