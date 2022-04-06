الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ذا ناشيونال»: الدعم المالى الخليجى لمصر يشدد على التضامن العربى

الدعم الخليجي المالي
الدعم الخليجي المالي لمصر

قالت صحيفة" ذا ناشيونال" : إن الدعم المالي الخليجي المقدم لمصر يؤكد الاستقرار الإقليمي و التضامن العربي، لاسيما وأن مصر هي محور الاستقرار في المنطقة.

 

ويقول محللون:  إن الدعم المالي الخليجي يضمن الاستقرار الإقليمي ويظهر التضامن العربي مع توفير عوائد استثمار مربحة وأساس لمزيد من التعاون.

 

الدعم الخليجي المالي لمصر

تعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم 15 مليار دولار ، بما في ذلك 5 مليارات دولار للبنك المركزي المصري و 10 مليارات دولار في الاستثمارات المحتملة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والمالية في البلاد.

 

وقال جهاز قطر للاستثمار ، صندوق الثروة السيادي للبلاد ، إنه سيضخ خمسة مليارات دولار في استثمارات في مصر.

 

كما أبرم صندوق أبو ظبي للثروة ADQ الشهر الماضي صفقة بنحو ملياري دولار لشراء حصص مصرية مملوكة للدولة في شركات عامة مدرجة.

 

يأتي هذا بينما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2017 وسمح للجنيه - الذي ظل مستقرا مقابل الدولار لمدة عامين تقريبا - بالضعف بأكثر من 15 في المائة. وأغلقت العملة عند 18.19 جنيه للدولار أول أمس الاثنين.

 

ومن جانبه قال جيري رايس مدير الاتصالات في صندوق النقد الدولي : "نرحب باستجابة مصر لتفادي صدمة ميزان المدفوعات وتأثير ارتفاع الأسعار."

 

وقالت ذا ناشيونال: يمكن أن يساعد دعم دول الخليج في تحرير دعم صندوق النقد الدولي من خلال تغطية جزء من فجوة التمويل المتوقعة .

 

ومن جانبه قال محمد فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: "لقد تعلم العالم العربي وخاصة دول الخليج من عام 2011 وما بعده" "الدرس الرئيسي هو أن الاقتصاد القوي والدولة القوية في مصر مهمان للغاية للاستقرار بشكل عام في المنطقة."

 

وسبق وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أنه في عام 2016 ، عندما خفضت مصر قيمة الجنيه بمقدار النصف، أودعت المملكة العربية السعودية حوالي 3 مليارات دولار والإمارات 1 مليار دولار في البنك المركزي قبل اتفاقية صندوق النقد الدولي.

صحيفة ذا ناشيونال مصر ول الخليج أمن دول الخليج السعودية الإمارات قطر

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وائل لطفي

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