الاختيار 3 الحلقة 4.. من هو كريم البديوي عضو خلية مدينة نصر الإرهابية؟

يرصد مسلسل «الاختيار3»، فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءًا من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد، ومحاولة التسبب في حرب أهلية خلال فترة تولي المعزول محمد مرسي حكم البلاد، وكذا توضيح العديد من الممارسات التي كانوا يقدمون عليها، كما يتطرق العمل لبطولات الجيش المصري، والشرطة، والأجهزة الأمنية.

وشهدت الحلقة الرابعة من «الاختيار 3»، طرح اسم الإرهابي كريم أحمد البديوي العضو الرئيسي فى خلية مدينة نصر.

ونرصد في التقرير التالي من هو «كريم البديوي»؟

«البديوي» عضو التنظيم الإرهابي لخلية مدينة نصر خطط مع خلية مدينة نصر لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من "الحقائق التي تعرض لأول مرة، وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ومحمد مرسي.