الاختيار 3 الحلقة 4.. مقتل المصدر السري لضابط الأمن الوطني زكريا يونس

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3 أحداثا مثيرة حيث عرضت الحلقة تفاصيل اجتماع خاص لعناصر إرهابية لاستهداف مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بهدف التحكم في قناة السويس، ووزع قائد المجموعة الأدوار، وقتلوا عم شعبان المصدر السري للضابط زكريا يونس.

يرصد مسلسل «الاختيار 3» فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءًا من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد، وكيف أنهم كانوا يتسببون في حرب أهلية فترة تولي محمد مرسي، ويرصد العديد من الممارسات التي كانوا يقدمون عليها ويتطرق العمل لبطولات للجيش المصري، والشرطة، والأجهزة الأمنية.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من "الحقائق التي تعرض لأول مرة" وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.