الاختيار 3 الحلقة 4.. عودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه

يرصد مسلسل «الاختيار 3»، فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءًا من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد، ومحاولة التسبب في حرب أهلية خلال فترة تولي المعزول محمد مرسي حكم البلاد، كما يكشف العديد من الممارسات التي كانوا يقدمون عليها، ويتطرق لبطولات الجيش المصري، والشرطة، والأجهزة الأمنية.

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل «الاختيار 3»، صدور قرار «مرسي» بإقالة النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، ما أدى إلى اعتراض القضاة ورفضهم الإقالة، ثم رجوع «مرسي» في قراره.

«الاختيار 3»

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من «الحقائق التي تعرض لأول مرة» وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.