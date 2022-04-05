الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تسجل 194 وفاة وأكثر من 88 ألف إصابة بكورونا

كورونا في ايطاليا
كورونا في ايطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 194 حالة وفاة و 88 ألفا و173 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"،  خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب بيانات نقلتها وكالة "آكي"، فقد  تراجع مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات بمقدار 12، ليبلغ إجمالي عددهم اليوم 471، بينما ارتفعت قليلا حالات الاستشفاء العادية «بواقع 5 وحدات» لتصل إلى 10 آلاف و246.

وأفادت الوزارة بأن العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بكوفيد-19، بمن فيهم أصحاب الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، ارتفع إلى 14 مليون 966 ألفا و58، توفي منهم 160 ألفا و103.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع إلى 13 مليون و531 ألفا و567 بزيادة تقدر بـ 88 ألفا و637 مقارنة بالأمس.

وكانت إيطاليا سجلت أمس 125 حالة وفاة و30 ألفا و630 إصابة بكوفيد 19، حسبما أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكورونا والتي تصدر عن وزارة الصحة.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 67ر493 مليون حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء، بينما تجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 11 مليارا.

ووفق أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 493 مليونا و 675 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 170 ألف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا وسبعة ملايين جرعة.

يشار إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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