الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلمانية: مسلسل «الاختيار 3» نشط ذاكرة المصريين وأعاد ما قدمه الشعب

النائب هالة أبو السعد
النائب هالة أبو السعد

أشادت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بمسلسل “الاختيار 3” والذي يخلد  دور الشهداء الذين ضحوا بحياتهم فداءً لهذا الوطن، وإحداث فارق في المجتمع وخاصة بالنسبة للأجيال القادمة في بث روح الوطنية والتضحية في سبيل هذا الوطن والدفاع عنه، أو في طرح قضايا جديدة مقترنة بالخيال العلمي والمستقبل كما في مسلسل "النهاية" والذي فتح آفاق جديدة للتنوع والابتكار في الأعمال الدرامية.

وأردفت هالة أبو السعد،  أن مسلسل الاختيار يعمل على تنشيط الذاكرة المصرية، عبر استعراض تلك الأحداث وتوثيقها حتى لا تغيب عن العقل الجمعي للمواطن، كما يساهم هذا العمل في رفع روح الولاء والانتماء لدى بعض الفئات العمرية التي لم تعاصر تلك الأحداث، ومن هنا تظهر قيمة هذا العمل الدرامي في سرد وتوثيق تلك الوقائع والاحتفاظ بها للأجيال القادمة.

وكيلة المشروعات الصغيرة: مسلسل الاختيار نشط ذاكرة المصريين وأعاد لنا ما قدمه هذا الشعب وجيشه وشرطته من أجل الحفاظ على هذا الاختيار

وأوضحت وكيلة المشروعات الصغيرة، أن هذا العمل التاريخي يعمل على تفنيد الأفكار المتطرفة، حيث ارتكز الاختيار في اجزاء من حلقاته ومشاهده على فلسفة المناظرات الفكرية، عبر محاولة التمييز بين الأفكار المغلوطة والمشوهة التي ترتكز عليها الجماعات والتنظيمات الإرهابية والعمل على تفنيدها وتفكيك المقاربات الفكرية والتنظيمية التي اعتمدتها تلك الجماعات في استقطاب وتجنيد عناصرها.

كما أبرزت حلقات المسلسل نجاح تلك الجماعات والتنظيمات في تغليف تحركاتهم وإرهابها بغلاف الدين عبر تفسيرات دينية مغلوطة لا تتماشى مع صحيح الإسلام.

ووجهت هالة أبو السعد، وكيلة المشروعات الصغيرة، التحية والتقدير للجيش والشرطة المصرية على دورهم الوطني في حماية مصرنا الحبيبة، ووجهت التحية لروح الشهداء الأبرار، مطالبة بتكثيف مثل هذه الأعمال الوطنية التى تعمل على توعية الجيل الجديد من الشباب بالبطولات المصرية.

مصر مشروعات المصريين الشهداء المسلسل المشروعات الصغيرة مسلسل الاختيار النائبة هالة أبو السعد

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