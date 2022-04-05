مسلسلات كوميدية واجتماعية على محطات «المتحدة للخدمات الإعلامية»

بدأت المحطات الإذاعية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تنفيذ خريطتها البرامجية فى رمضان، إذ بدأت فى إذاعة عدد من المسلسلات على إذاعات راديو النيل «نغم إف إم وميجا إف إم وراديو هيتس وشعبى إف إم»، وكذلك محطة «راديو ٩٠٩٠».

حيث تقدم إذاعة «راديو ٩٠٩٠» المسلسل الإذاعى الجديد «ابن النادى»، بطولة الفنان الكوميدى محمد هنيدى وتشاركه فى بطولته الفنانة أيتن عامر، وتدور أحداثه حول شخصية «هريدى»، عامل غرف خلع الملابس بنادى «الكفاحتية» فى دورى الدرجة السادسة، الذى تنتقل إليه رئاسة النادى بتوصية من «حسنين»، رئيس النادى وصاحبه قبل وفاته، على أمل إنقاذ النادى، وينجح «هريدى» بمساعدة زوجته «نجفة» فى تطوير النادى وتكوين فريق قوى متحديين المؤامرات التى يقودها أحد رجال الأعمال الفاسدين الذى يرغب فى إفشال مسيرة «هريدى» لكى يتمكن من شراء النادى بأى طريقة، للاستيلاء على مقبرة فرعونية مدفونة أسفل الملعب الرئيسى للنادى.

كما يذيع راديو النيل مسلسل «العصمة فى إيدى»، من بطولة الفنان أحمد حلمى وهنا الزاهد وإدوارد ومى كساب وسلوى عثمان وياسر الطوبجى ومحمد رضوان وسامية عاطف، ومن تأليف وإخراج مجدى الكودش، ومن إنتاج شركة «كنج توت» للإنتاج الإعلامى، ومدير الإنتاج سليمان أبوغالى، ومهندس الصوت مصطفى منير، ومساعد المخرج ضياء القمحاوى، وتجرى إذاعته يوميًا فى تمام الساعة ٤:١٥ مساءً.

بينما يذيع راديو النيل مسلسل «موس صلاح» من بطولة: أحمد فهمى وريم مصطفى وعمرو عبدالجليل ومحمد ثروت وإبرام سمير وطاهر أبوليلة وحمدى الوزير ومنير مكرم وحامد الشراب وأحمد شوبير، حيث يذاع المسلسل يوميًا فى تمام الساعة ٥ مساءً.

وفى الرابعة عصرًا، تذيع محطة «راديو ٩٠٩٠» مسلسل «حياة النفوس» للفنانة إسعاد يونس، وهو من بطولة: محمد ثروت ودينا محسن «ويزو» وبدرية طلبة وهالة صدقى وإيمان يونس، ومن تأليف إسلام صالحين، وإخراج آية حمزة، وإنتاج batcave.studio.

وأغنية «حياة النفوس» من كلمات أحمد سرور، وألحان وتوزيع أحمد نادر، والمسلسل الجديد هو عبارة عن دراما كوميدية عن شخصية «ميس حياة النفوس» ناظرة مدرسة ثانوية حكومية بنات، إذ يعرض أحد كبار المستثمرين على «حياة» فرصة عمرها فى إدارة مجموعة مدارسه الضخمة، التى يتعلم بها أبناء صفوة المجتمع وأغنى أغنيائه.

تواجه «حياة» العديد من المشكلات، ويؤثر الأمر على عائلتها، وفى النهاية تنتصر لقيمها وتستطيع النجاة بأسرتها وطلابها، بعد تدشين تطبيق لحل مشكلات الطلاب بشكل سرى، عن طريق أطباء نفسيين متخصصين، وينتشر هذا التطبيق بين الشباب ليس فى المدرسة فقط، بل فى جميع أنحاء الجمهورية.