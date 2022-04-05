الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الوزراء العراقي يصوت على استراتيجية لتسديد الديون الخارجية والداخلية

حسن ناظم
حسن ناظم

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، إن المجلس صوت على استراتيجية لتسديد الديون الخارجية والداخلية للسنوات 2022 - 2024، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط.


وأضاف ناظم - في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الأوضاع السياسية لم تعرقل عمل الحكومة، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل فريق عمل يتهيأ لتحدي توفير الطاقة الكهربائية، وأن فريق العمل شرع بترتيب أولويات توفير الطاقة الكهربائية للأشهر المقبلة، مبينًا أن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية سيوفر الخدمات ونأمل التصويت عليه من دون تغيير.


وأشار ناظم إلى أن مجلس الوزراء العراقي صوت على قرار يسهل أعمال المستثمرين من خلال جدولة القروض التي تسلموها.

المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم العراق

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