الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تتهم روسيا أمام مجلس الأمن بارتكاب جرائم حرب بأوكرانيا.. وموسكو ترد

مجلس الأمن
مجلس الأمن

اتهمت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، الثلاثاءء، القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وأكدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك بشأن أوكرانيا اليوم، أن دول جوار أوكرانيا تتحمل العبء الأكبر، وذلك وفق قناة "الحرة" الأمريكية.

واعتبر المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن وجود روسيا في مجلس حقوق الإنسان غير منطقي.

وقالت ليندا توماس جرينفيلد إن روسيا تستخدم عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للدعاية لها فقط وتصوير أنها تهتم بحقوق الإنسان.

ونوهت المندوبة الأمريكية بأن أزمة اللاجئين الأوكرانيين الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

روسيا ترد على الاتهامات الغربية

من جهته قال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الأمن إن الدول الغربية تحاول إطالة النزاع في أوكرانيا.

واتهم المندوب الروسي القوات الأوكرانية بإطلاق النار على المدنيين بشكل عشوائي في ماريوبول مضيفا "نسمع أكاذيب كثيرة عن الجيش الروسي  ولا أساس للاتهامات الموجهة للقوات الروسية".

وأوضح فاسيلي نيبينزيا، أنه منذ بدء العملية العسكرية تم إجلاء نحو 600 ألف شخص من أوكرانيا نحو روسيا.

الرئيس الأوكراني يدعو مجلس الأمن الدولي لمعاقبة روسيا

وكان الرئيس الأوكراني دعا مجلس الأمن الدولي إلى التحرك فورا لإنهاء الحرب على البلاد داعيا مجلس الأمن إلى السعي لمساءلة روسيا عن انتهاكاتها في البلاد.

وأضاف الرئيس الأوكراني "لدينا أدلة دامغة حول الاعتداءات الروسية في البلاد"، مشيرا إلى أن مدينة بوتشا هي مثال واحد على الانتهاكات الروسية.

 واعتبر الرئيس الأوكراني ان هناك مجلس أمن دولي ولكنه لا يستطيع ضمان الأمن لبلاده متهما القوات الروسية بارتكاب انتهاكات جسيمة في حق شعبه.

وحث الرئيس الأوكراني المجتمع الدولي على ضروة عقاب روسيا على الانتهاكات التي ارتكبت في أوكرانيا.

المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة الامم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أوكرانيا مجلس الأمن الدولي روسيا

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وائل لطفي

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