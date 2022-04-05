الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الجيزة ترفع 1600 حالة إشغال للمنشآت التجارية والمقاهي

حملات محافظة الجيزة
حملات محافظة الجيزة

وصلت أجهزة محافظة الجيزة حملاتها ضد الإشغالات، حيث شن حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام حملات أسفرت عن ضبط ١٦٠٠ حالة إشغال (كراسي وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين)، وعلى الفور تم رفع كافة حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام. 

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وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام مصادرة ٢٠ مركبة توك توك غير مرخص يعيق الحركة المرورية،
كما شنت محافظة الجيزة حملات لكلبشة السيارات المتعدية على الطريق الأرصفة والمتروكة بالجزر الوسطي حيث شملت شوارع الوحدة ومحمد حجازي بشمال الجيزة وعز الدين عمر وعثمان محرم بالطالبية.

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وشنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشاة القناطر حملات مسائية لإزالة إشغالات المحال والمنشأت التجارية أسفرت عن رفع ٧٠ حالة إشغال متنوعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط ٢٣٧١ قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي ٣٧٨ طنًا، في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

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حملات محافظة الجيزة اشغال طريق مخالفات محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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