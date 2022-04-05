الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطل يسرق المحال التجارية في النزهة

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح النزهة، اليوم الثلاثاء، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 ، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة المحال التجارية. 

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة النزهة من صاحب شركة ملابس، يفيد فيه باكتشافه كسر الباب الخاص  بالشركة ملكه وسرقة مبلغ مالي، هاتف محمول.

بالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بباب الشركة وسلامة جميع منافذ الشركة محل البلاغ ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج ، له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المحال التجارية بأسلوب "كسر الباب" و أقر بارتكابه 4 حوادث سرقة من داخل المحال التجارية بذات الأسلوب .

تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائه "سيئي النية" (ثلاثة أشخاص) وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

قاضي المعارضات سرقة المحال التجارية التحقيقات غرفة المشورة شركة ملابس باب الشركة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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