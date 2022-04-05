وكيل «صحة دمياط» يبحث توفير المستلزمات ويتابع سير العمل في المستشفيات
اجتمع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، مع مديرى مستشفيات دمياط فى حضور الدكتور محمد بدران وكيل مديرية الصحة، و تناول الاجتماع متابعة سير العمل بالمستشفيات خلال شهر رمضان و متابعة توفير مستلزمات الغسيل الكلوي بالمستشفيات بالاضافة الى بحث وجود أى مشكلات تعطل سير العمل.
كما أكد على استغلال الكوادر البشرية بالمستشفيات و توزيع المهام لأحكام متابعة كافة المجريات بالمستشفى، مشددا على أهمية التأكد من جودة عمل و صيانة كافة الأجهزة و المولدات و المصاعد بالمستشفيات