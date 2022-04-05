الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

محمد الرشيدي: توجيهات الرئيس للحكومة في صالح المواطنين وتوفر حماية اجتماعية

النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي

قال محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بشأن السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توفرها في الأسواق بأسعار مناسبة ومخفضة بشكل كبير وخاصة خلال شهر رمضان الكريم وأيضا طوال العام ومتابعة مختلف المعارض على مستوى الجمهورية هدفها توفير كافة طلبات الأسر ومحاربة الغلاء والقصاء على استغلال جشع بعض التجار.
وأوضح القيادي بحزب الشعب الجمهوري، في بيان له، أن تأكيدات القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن موقف المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة القمح، والأرز، والسكر، والزيت، واللحوم والدواجن والأسماك، لا قلق بشأنه وعدم وجود أية مشكلة في توفير تلك السلع للمواطنين ممل يؤكد أيضا التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي منها لمدة لا تقل عن متوسط 6 أشهر، وكل السلع متاحة بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس السيسي بالتطوير الشامل لمعهد ناصر، ليصبح مركزاً بحثياً ومدينةً طبيةً متكاملة، مشيرا إلى أن المعهد يقدم خدمات صحية لملايين من المواطنين سنويا في تخصصات متعددة من بينها تخصصات نادرة وصعبة ودعمه وتطويره ضرورة مطلوبة، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس دائما تصب في صالح المواطن ويعمل على دعم الأسر الأكثر احتياجا عبر منظومة حماية اجتماعية فاعلة ومظلة واسعة يشيد بها الجميع.

وذكر النائب، أن الرئيس وجه أيضا بإنشاء شبكة للطوارئ ومن المقرر أن تضم جهات عدة كالكهرباء والاتصالات والاسعاف والصحة والبترول والمرور والنجدة، ثم تشكيل غرفة من كل تلك الجهات لخدمة ونجدة المواطنين في أسرع وقت.

شهر رمضان مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب الشعب الجمهوري الصحة والسكان

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