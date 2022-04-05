وحدة السكان بأسيوط تشارك في مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ شرم الشيخ»

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بأهمية الأنشطة والفعاليات التي تشارك فيها وحدة السكان بالمحافظة لما لها من أثر في مساعي الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للسيطرة على الزيادة السكانية غير المبررة والتي تتسبب في التهام جزء كبير من جهود التنمية وتتسبب في العديد من المعوقات في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة جهود المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، وتفعيل دور اللجان السكانية بالمراكز والقرى للعمل على تلبية الاحتياجات الاجتماعية لسكان القرى ورصد الاحتياجات الفعلية، لمراعاتها وتقديم المقترحات لحلها والتي من بينها قضية التغيرات المناخية وأثره على البيئة المحيطة من مختلف النواحي.

وأضاف "سعد" إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" الذي يتم تنفيذه بعدد من المحافظات، من بينها محافظة أسيوط بقيادة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية ومدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بالوزارة.

وفي هذا الإطار، شاركت وحدة السكان بمحافظة أسيوط في المنصة المحلية لمبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ، لتعريف المجتمع بالمبادرة الوطنية الخاصة بقمة المناخ وتغيير الثقافة وزيادة الوعي بقضايا تغير المناخ وأثره على البيئة وذلك في إطار الإعداد الجاري، لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر 2022.

وانطلقت الندوات التوعوية التي نظمتها منسق المسؤولية المجتمعية بوحدة السكان والمدير التنفيذي لجمعية الطفولة والتنمية، عن أثر الزيادة السكانية على التغيرات المناخية بمجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بمحافظة أسيوط.

من جهته، قال فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان، بالمحافظة أن الدور الأساسي للندوات التوعوية هو حشد الجهود نحو الاستعداد الأمثل للمؤتمر ونقل الرسائل لتغيير الثقافة عن أثر الزيادة السكانية على البيئة وما يسببه من زيادة المخلفات الشخصية والصناعية والبيئية وما يشكله من أخطار صحية وبيئية على المجتمع وأفراده وهو ما يتسبب في نشر ظواهر سلبية مثل انتشار القمامة والمخلفات بالطرق والشوارع ويلجأ البعض للتخلص منها بالطرق غير الصحية وما ينتج عن تلوث للهواء فضلاً عن العوادم المنبعثة من السيارات بسبب الإزدحام المروري وما يسببه من أمراض لافتاً إلى الدور الذي تقوم به وحدة السكان من أنشطة بإشراف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة المعنية في هذا الشأن مشيراً إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالقضايا السكانية وما يتعلق بها من أمور وهو ما يظهر جلياً في تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام عمل الوحدة.

فيما قالت نسمات القوصي المدير التنفيذى لجمعية الطفولة والتنمية ومنسق المسؤولية المجتمعية بوحدة السكان بأن الهدف العام من المبادرة الشعبية للاستعداد لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ السابع والعشرون – شرم الشيخ 2022 تحت شعار "بلدنا تستضيف قمة المناخ الــ 27"، وهو حشد الجهود الوطنية لتحفيز وتفعيل دور المشاركة المجتمعية للمؤسسات المختلفة المعنية في هذا الشأن ولإدماج أنشطة التعريف والترويج للمبادرة ضمن المشروعات القائمة والمخططة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

مع إشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة والمعنين وفئات المجتمع المختلفة والترويج الجيد وعلى أوسع نطاق على مستوى المحافظة لميثاق الشرف المعد خصيصاً لمواجهة التغيرات المناخية موضحة أن النمو السكاني يؤثر بشكل واضح في ظاهرة الاحتباس الحراري كما أن تغير درجة الحرارة وكثرة الموجات الحارة قد تؤدي إلى نقص الإنتاج في العديد من المناطق وزيادة الوفيات بسبب الحرارة الشديدة.