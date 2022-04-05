الثلاثاء 05 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد «القوى العاملة» اليوم.. بدء تسفير العمالة المصرية إلى ليبيا بعد انتهاء رمضان

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء، عدد من الأحداث الهامة، حيث عقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، لقاءً مفتوحًا مع ممثلي تحالف شركات "أوراسكوم للإنشاءات"، و"حسن علام للإنشاءات" و"رواد الهندسة الحديثة"، في إطار سعي الوزارة لتسهيل سبل عودة العمالة المصرية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

https://www.dostor.org/4049125

 

بدء تسفير العمالة المصرية إلى ليبيا بعد انتهاء شهر رمضان

قال سامح هلال، ممثل إدارة الموارد البشرية بشركة حسن علام للإنشاءات، إن تحالف شركات "أوراسكوم للإنشاءات، حسن علام للإنشاءات، ورواد الهندسة الحديثة" يقوم حالياً بعمل خطط عمل لكل المشروعات التى سيتم تنفيذها من أجل تحديد الاحتياجات الخاصة بها من حيث أعداد العمال والتخصصات المطلوبة، وفقًا للإجراءات التي تقدمها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الجانب الليبي.

https://www.dostor.org/4049129

 

«القوى العاملة» تنظم محاضرة حول ثقافة العمل الحر بجامعة فاروس

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، محاضرة لطلبة كلية الحقوق بجامعة فاروس تحت عنوان "جهود وزارة القوى العاملة في دفع عجلة التنمية واستقرار سوق العمل وآليات عمل المكاتب الميدانية".

https://www.dostor.org/4049132

 

17 ألف جنيه «معاش شهري» لورثة مصري في روما

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب المواطنة "ع. ج. ع" من محافظة القاهرة لتسوية جميع مستحقاتها التأمينية عن زوجها المتوفي، والذي كان يعمل بدولة إيطاليا والتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية، لمعرفة مستحقاتهم التأمينية لدى الهيئة "الأنبس"، وآليات الحصول عليها.

https://www.dostor.org/4049124

حصاد القوى العاملة اليوم محمد سعفان وزير القوى العاملة إعادة إعمار ليبيا سوق العمل هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: أبو الفتوح.. نموذج لسياسى متلاعب عرفته مصر فى فترات الانتقال

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب يوميات الاختيار (3): «موريس وإيرين».. لماذا قرر المسيحيون الهجرة من مصر أيام مرسى؟

«الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» عن موعد انكسار الموجة الحارة

ظهور مثير للجدل.. «الاختيار 3» يكشف جرائم عبد المنعم أبو الفتوح

سريع| الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 بالرقم القومي ورقم السيارة

«الاختيار 3».. تفاصيل علاقة فتاة الشرقية بأخطر عملية إرهابية فى سيناء

الآن جدول موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ماذا تبقى للشعراء؟

محمد المعتصم

مشوار محمد رمضان

ماجد حبته

صحة وتعليم.. ومعهد ناصر

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

الحكومة الإسرائيلية: خلافات بين بينيت ولابيد حول الموقف من روسيا

ولى عهد البحرين ورئيس وزراء إسرائيل يبحثان سبل تعزيز التعاون

وزير الخارجية الإسرائيلى يدين «جرائم الحرب» فى أوكرانيا