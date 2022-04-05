حصاد «القوى العاملة» اليوم.. بدء تسفير العمالة المصرية إلى ليبيا بعد انتهاء رمضان

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء، عدد من الأحداث الهامة، حيث عقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، لقاءً مفتوحًا مع ممثلي تحالف شركات "أوراسكوم للإنشاءات"، و"حسن علام للإنشاءات" و"رواد الهندسة الحديثة"، في إطار سعي الوزارة لتسهيل سبل عودة العمالة المصرية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

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بدء تسفير العمالة المصرية إلى ليبيا بعد انتهاء شهر رمضان

قال سامح هلال، ممثل إدارة الموارد البشرية بشركة حسن علام للإنشاءات، إن تحالف شركات "أوراسكوم للإنشاءات، حسن علام للإنشاءات، ورواد الهندسة الحديثة" يقوم حالياً بعمل خطط عمل لكل المشروعات التى سيتم تنفيذها من أجل تحديد الاحتياجات الخاصة بها من حيث أعداد العمال والتخصصات المطلوبة، وفقًا للإجراءات التي تقدمها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الجانب الليبي.

https://www.dostor.org/4049129

«القوى العاملة» تنظم محاضرة حول ثقافة العمل الحر بجامعة فاروس

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، محاضرة لطلبة كلية الحقوق بجامعة فاروس تحت عنوان "جهود وزارة القوى العاملة في دفع عجلة التنمية واستقرار سوق العمل وآليات عمل المكاتب الميدانية".

https://www.dostor.org/4049132

17 ألف جنيه «معاش شهري» لورثة مصري في روما

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب المواطنة "ع. ج. ع" من محافظة القاهرة لتسوية جميع مستحقاتها التأمينية عن زوجها المتوفي، والذي كان يعمل بدولة إيطاليا والتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية، لمعرفة مستحقاتهم التأمينية لدى الهيئة "الأنبس"، وآليات الحصول عليها.

https://www.dostor.org/4049124