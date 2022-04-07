4 أسباب تحذرك من تنظيف الأسنان بعد الإفطار

ليس هناك شك في أن تنظيف أسنانك بالفرشاة هو أحد أهم الخطوات في روتين نظافة الفم، لكن القيام بذلك في الوقت الخطأ قد يؤدي في بعض الحالات إلى تخريب كل جهودك للحفاظ على بياضك اللؤلؤي سليمًا وقويًا، فمن الأفضل أن تغسل أسنانك بالفرشاة أول شيء في الصباح، لأن العديد من أطعمة الإفطار الشائعة قد تعمل على تليين المينا، مما يتسبب في إتلافها عن غير قصد.

ووفقًا لموقع "برايت سايد" نعلم أن بعض الأشخاص يفضلون تنظيف أسنانهم بالفرشاة قبل الإفطار بينما يفعل الآخرون ذلك بعد الأكل مباشرة، وقررنا معرفة ما يمكن أن يحدث إذا قمت بتنظيف أسنانك بالفرشاة فور تناول وجبة الإفطار.

1. الإضرار بالمينا

يساعد تنظيف أسنانك بعد الأكل على محاربة البكتيريا وحماية مينا الأسنان من التلف، ولكن في بعض الحالات، يمكن أن يعمل بالعكس، عندما تأكل أو تشرب شيئًا حمضيًا، مثل عصير البرتقال أو عصير الجريب فروت أو ماء الليمون، يمكن لحمض الستريك في هذه الأطعمة أن يلين مينا الأسنان مؤقتًا، ويمكن أن يؤدي تنظيف الأسنان بالفرشاة فور تناولها إلى إضعاف المينا.

إذا كنت ترغب في تناول كوب من عصير البرتقال أو إضافة شريحة من الليمون في الماء لتناول الإفطار، فمن الأفضل عدم تنظيف أسنانك بالفرشاة لمدة 30 دقيقة بعد ذلك لتجنب إتلاف طبقة المينا، وإذا لم يكن لديك متسع من الوقت في الصباح ، فمن المنطقي غسل أسنانك بالفرشاة قبل الإفطار.

2. قد يؤثر على لون أسنانك

يحمي المينا أسنانك، وعلى الرغم من أنه أصعب أنسجة في جسم الإنسان، إلا أن تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناول الطعام مباشرةً قد يؤدي في بعض الحالات إلى إتلافها، عندما لا يكون المينا قويًا كما هو مفترض، يمكن أن يؤثر على أسنانك بعدة طرق ويجعلها أكثر عرضة للتلطيخ.

3. قد يجعل أسنانك أكثر حساسية

إذا شعرت بألم حاد مفاجئ عندما تتناول شيئًا ساخنًا أو باردًا، فقد تكون هذه علامة على أن أسنانك شديدة الحساسية، يمكن أن تحدث حساسية الأسنان لأسباب مختلفة، أحدها ضعف مينا الأسنان، نظرًا لأن تنظيف أسنانك فورًا بعد تناول أطعمة معينة يمكن أن يزيد من حساسية الأسنان، فمن الأفضل منع هذا الأثر الجانبي المزعج وتنظيف أسنانك بالفرشاة قبل تناول الطعام.

4. زيادة إفراز اللعاب

يساعدك تنظيف أسنانك بعد الاستيقاظ مباشرة على الشعور بمزيد من الانتعاش في الصباح ويبدأ أيضًا في إنتاج اللعاب لأن لعابك يحتوي على عوامل مضادة للميكروبات، فإنه يساعد على تكسير الطعام بسهولة أكبر ويقتل بشكل طبيعي البكتيريا الضارة المسؤولة عن تسوس الأسنان.