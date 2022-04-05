الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

1.12 مليون دولار سنغافورى لدعم الأزمة الإنسانية بأوكرانيا

الأزمة الإنسانية
الأزمة الإنسانية بأوكرانيا

أعلنت منظمة الصليب الأحمر السنغافورية عن تخصيص 1.12 مليون دولار سنغافوري لدعم الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، وهي الدفعة الثالثة من المساعدات لدعم اللاجئين.

وأوضحت المنظمة- في بيان نقله راديو شبكة “تشانيل نيوز آشيا” السنغافورية اليوم الثلاثاء- أن هذا التبرع سيركز على الإمدادات الطبية والإسعافات الأولية والمعدات الطبية والأدوية الخاصة بالأمراض النادرة ومنتجات النظافة والضروريات.
وأضافت المنظمة أن هذا التبرع يأتي بعد الدمار الذي لحق بالمجتمعات، مما زاد من الحاجة إلى الدعم الإنساني، لاسيما أن الاحتياجات الإنسانية ضخمة في ظل استمرار الصراع، الأمر الذي يلحق الأذى بالمدنيين الأبرياء.

وكان أعلن الصليب الأحمر، أن فريقًا تابعًا له كان يساعد في إجلاء المدنيين المحاصرين من مدينة ماريوبول الساحلية جنوب أوكرانيا قد تعرض للاحتجاز على يد "الشرطة" في منطقة تسيطر عليها القوات الروسية.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي بذلت جهودًا منذ أيام لإيصال فريق إلى ماريوبول للمساعدة بفتح ممر آمن لآلاف المدنيين الذين يسعون إلى الفرار، أن هذا الفريق "محتجز في بلدة محاذية تخضع حاليًا للسيطرة الروسية".

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية، كايتلين كيلي، في تصريح لوكالة "فرانس برس": إن الفريق "محتجز في بلدة مانغوش على بُعد 20 كيلومترًا غرب ماريوبول".

وأضافت أن "الفريق أوقف الإثنين خلال قيامه بجهود إنسانية للمساعدة في فتح ممر آمن للمدنيين".

وردًا على سؤال حول الجهة التي تحتجز الفريق، أجابت "الشرطة" من دون إعطاء مزيدًا من التفاصيل.

وأشارت كيلي، إلى أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر على اتصال مباشر بزملائنا وهي تتواصل ع الأطراف كافة على كل الجهات لإيضاح الوضع والسماح لهم باستئناف عملهم الإنساني".

وتحاصر القوات الروسية ماريوبول منذ أكثر من شهر، حيث يدافع السكان عن أنفسهم في ظل ظروف ندد بها المجتمع الدولي.

وانهارت محاولات سابقة لإجلاء السكان على الرغم من أن البعض خاطر بالخروج من المدينة التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون شخص.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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