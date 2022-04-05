الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الروسى يعتزم زيارة ثانية للجزائر قريبًا

وزير الخارجية الروسى
وزير الخارجية الروسى

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف،  أنه يعتزم زيارة الجزائر قريبًا، جاء ذلك خلال اجتماعه مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة اليوم في موسكو.


وقال لافروف، مفتتحًا لقاءه مع نظيره الجزائري: "أعول على القيام بزيارة ثانية إلى الجزائر قريبًا، وسأصر على أن تستقبلونني".


ووصل وزير الخارجية الجزائري، في وقت سابق من اليوم، إلى موسكو للقاء نظيره الروسي، ضمن وفد مجموعة اتصال جامعة الدول العربية حول أوكرانيا.


يذكر أن لعمامرة عقد محادثات في شهر مارس الماضي مع نظيره الأمريكي خلال جولة قام بها الأخير في الشرق الأوسط؛ لمناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات الإقليمية والعالمية ، بما في ذلك الأحداث في أوكرانيا.

أوكرانيا الشرق الأوسط جامعة الدول العربية وزير الخارجية الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف الموضوعات الإقليمية الخارجية الجزائري

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