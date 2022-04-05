تقرير أفريقى: نمو متزايد فى مشاريع الطاقة الخضراء بمصر

قالت وكالة "إيكو فين" الأفريقية والناطقة بالفرنسية، والمتخصصة في الشأن الاقتصادي الأفريقي: إن هناك نموا متزايدا في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة في مصر تزامنا مع استضافة مصر كوب 27.

وأضافت الوكالة: أن مصر تستثمر مؤخرا وبكثافة في مشاريع الطاقة الخضراء.

وسلطت الوكالة، في تقرير نشرته عبر موقعها الالكتروني في مصر، الضوء على اتفافية مصر مع النرويج لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

وقالت الوكالة الفرنسية: تعمل مصر على تعزيز تعاونها مع النرويج لتطوير الطاقات المتجددة، حيث تريد مصر تسريع عملية انتقال الطاقة قبل بضعة أشهر من مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، الذي تستضيفه في نوفمبر.

ووقعت مصر، الخميس 31 مارس، مع النرويج اتفاقية بشأن عدة مشروعات تهدف إلى تعزيز تعاونهما في مجال تنمية الطاقات المتجددة.

وتم توقيع الاتفاقية بين ممثلين عن الصندوق السيادي المصري والصندوق النرويجي (نورفند) وشركة سكاتيك النرويجية الرائدة في إنتاج الطاقة المتجددة، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت في مؤتمر صحفي حول الاتفاقية: "العلاقات الممتازة بين بلدينا توسعت اليوم بتوقيع اتفاقيات بين الحكومة المصرية وشركة سكاتيك النرويجية للطاقة المتجددة".

وتنص هذه الاتفاقية بين البلدين على مشاريع لإنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وإنشاء البنية التحتية الخضراء في البلدان الأفريقية الأخرى.

وقال وزير الخارجية سامح شكري إن الشركات النرويجية تريد تعزيز وجودها في مصر، يمكننا الاستفادة من خبراتهم وأدائهم في قطاعات مهمة حقًا لمصر مثل تحلية المياه والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر".

وقالت الوكالة: تأتي الصفقة في الوقت الذي وقعت فيه مصر مذكرة تفاهم بقيمة 5 مليارات دولار في وقت سابق من هذا الشهر مع نفس شركة سكاتيك النرويجية لإنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر في منطقة قناة السويس.

واختتمت الوكالة: تستثمر مصر مؤخرًا بكثافة في مشاريع الطاقة الخضراء، تزامنا مع استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ في نوفمبر 2022.