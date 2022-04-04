الإثنين 04 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على خبيرة التغذية دعاء سهيل

الامن
الامن

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الدكتورة «دعاء.س»، خبيرة التغذية، لاتهامها بالنصب على المواطنين وبالبيع والترويج لأدوية مغشوشة، بحجة أنها تقضي على السمنة.

وكشفت التحريات عن أن خبيرة التغذية «دعاء. س» أعلنت عن أدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية، من خلال عديد من القنوات الإعلامية المختلفة، بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أن خبيرة التغذية دعاء سهيل أنشأت قناة فضائية، وعرضت من خلالها منتجاتها العشبية، كما أوهمت الكثير من الضحايا بعلاج السمنة عن طريق الأعشاب، مقابل الحصول على أموال طائلة من تلك الإعلانات والوصفات غير المصرح بها طبيا.

كما ادعت دعاء سهيل أنها أخصائية تخسيس معتمدة من وزارة الصحة والسكان، خلافا للحقيقة، حيث ذكرت أنها أول مؤسسي فكرة التخسس أونلاين في مصر، وذلك للترويج لـ الأدوية الخاصة بها لعلاج السمنة.

وادعت دعاء سهيل أنها خبيرة في مجال التغذية، وحاصلة على دكتوراه التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا وصاحبة مبادرة مصر بلا سمنة، لمقاومة أضرار السمنة عن طريق مبادراتها المستمرة لمحاربة مرض السمنة، من خلال أدوية مغشوشة ودون تصاريح من وزارة الصحة.

 

الأجهزة الأمنية القبض الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية النصب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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