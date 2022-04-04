الدفاع الروسية: الطيران الحربى دمر 17 موقعا عسكريا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم الاثنين، أن الطيران الحربى الروسى دمر 17 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار المتحدث باسم الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف، خلال موجز صحفى يومى، إلى أن من بين الأهداف المدمرة مركزا قيادة، ومركزا اتصالات، ومستودعا ذخيرة ومستودع وقود، إلى جانب 11 موقعا محصنا ومنطقة لتمركز القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضح المسؤول الروسى أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين في منطقة دونباس.

وأضافت الدفاع الروسية أن 215 طائرة ومروحية أوكرانية تم تدميرها منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وفى وقت سابق من اليوم، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بلدة بوتشا في ضواحي العاصمة كييف، والتي غادرتها القوات الروسية مؤخرا.. كما أعلنت ليتوانيا خفض مستوى علاقتها الدبلوماسية مع روسيا.



وقال زيلينسكي- وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية: "من المهم بالنسبة لنا تواجد الصحافة هنا، نريد فعلا أن نُظهر للعالم ما حدث هنا وما فعلته القوات الروسية وما تفعله روسيا في أوكرانيا".



من جهته، قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميكال، إن ميزانية الدولة تفقد نحو ملياري "هريفنا" أوكرانية يوميا؛ بسبب العملية العسكرية الروسية.



وأضاف شميكال- في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية: أن "الأعمال العدائية مستمرة في البلاد والخسائر تتغير يوميا، وستجري الحسابات الأخيرة بعد الحرب.. لكن لو تحدثنا حاليا عن حساب خسائر أوكرانيا ستصل لنحو 2 مليار هريفنا يوميا".

وأشار إلى أنه بحسب البيانات الأولية، فإن خسائر البنية التحتية في البلاد وصلت إلى 119 مليار دولار أمريكي، مضيفا: "إذا أضفنا الخسائر العسكرية والإنفاق الاجتماعي والعسكري المتزايد وبرامج الدعم وخسائر الشركات والأعمال التجارية، فإننا نتحدث عن خسائر حجمها 565 مليار دولار حتى الآن".