الاختيار 3 الحلقة 3.. ضابط أمن وطنى لـ«قنديل»: حكومتك عايزة تأخون الدولة

أثارت الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار3" حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب عرضها والتي ترصد فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءا من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد.

وشهدت حلقة اليوم اجتماعا بين هشام قنديل رئيس الحكومة الإخواني وضباط وزارة الداخلية للاطلاع على مشاكلهم، مدعيا بزيادة رواتبهم، فقام له أحد الضباط بمهاجمته قائلا: «حكومتك تسعى لأخونة الدولة»، فرد عليه «قنديل»: لا أسمح بتلك المناقشة.

مسلسل «الاختيار 3»

يرصد مسلسل «الاختيار 3» فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءًا من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد، وكيف أنهم كانوا يتسببون في حرب أهلية فترة تولي محمد مرسي، ويرصد العديد من الممارسات التي كانوا يقدمون عليها ويتطرق العمل لبطولات للجيش المصري، والشرطة، والأجهزة الأمنية.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من "الحقائق التي تعرض لأول مرة" وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.