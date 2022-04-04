الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق مطعم شهير فى حلوان

حريق
حريق

أمرت جهات التحقيق بحلوان، بانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، الذي نشب مساء اليوم الاثنين، داخل مطعم شهير بمنطقة حلوان.

ونجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق شب داخل مطعم شهير بمنطقة حلوان، وأسفر عن اختناق 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى.

كانت قد تلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل في أحد محل الأسماك الشهير بمنطقة حلوان.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، وإخماد النيران، وفرض كردون أمني لمنع امتداد النيران والتعامل معها.

جهات التحقيق حلوان انتداب المعمل الجنائي الحريق

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