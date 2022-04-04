«الاختيار 3» الحلقة 3| وزير الداخلية لمرسي: «لا مكان للضباط الملتحين بيننا»

واصل مسلسل "الاختيار3"، خلال حلقته الثالثة اليوم الاثنين، رصد فترة من أصعب الفترات في تاريخ مصر حيث توحشت جماعة الإخوان الإرهابية بعد صعودها للحكم وسعت إلى أخونة الدولة والتدخل في سير عمل أجهزتها السيادية.

الاختيار 3 يكشف رد وزير الداخلية على محمد مرسي بشأن الضباط الملتحين

وشهدت حلقة اليوم، استقبال المعزول محمد مرسي، للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في ذلك الوقت، لسؤاله عن ضباط الشرطة الملتحين، قبل أن يرد عليه الوزير قائلًا:"لا أقبل بوجودهم على الإطلاق".

ويرصد مسلسل «الاختيار 3» فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءًا من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد، وكيف أنهم كانوا يتسببون في حرب أهلية فترة تولي محمد مرسي، ويرصد العديد من الممارسات التي كانوا يقدمون عليها ويتطرق العمل لبطولات للجيش المصري، والشرطة، والأجهزة الأمنية.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من "الحقائق التي تعرض لأول مرة" وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.