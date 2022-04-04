برلمانية عن مسلسل «الاختيار»: يجب تسويقه عالميًا باعتباره وثيقة تاريخية

أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بنجاح مسلسل "الاختيار" في ترسيخ الروح الوطنية وإعادة ما سطره الشعب المصري من بطولات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوثيق البطولة والتضحية عبر الدراما الوطنية ضمن الأدوات الفاعلة في كشف مخططات الإرهاب.

وأضافت رزق الله، أنه وعلى مدار سنين لم ينجح أحد في تقديم الرسالة بنفس المستوى، فهو بمثابة وثيقة تاريخية تضمنت الحقائق الكاملة بالصوت والصورة لهذه الجماعة الإرهابية التي لم يكن لها أي هدف سوى تدمير الوطن.

وتابعت، أن مسلسل “الاختيار” في الجزء الثالث جسد ملحمة وطنية حفرت في سجلات التاريخ بأحرف من نور لمواقف وطنية قام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أدار بحكمة واحدة من أكبر المعارك الوطنية في التاريخ الحديث لا تقل أهمية عن حرب أكتوبر في حماية مقدرات الوطن وحماية أبناء الشعب المصري.

وطالبت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بتسويق هذا المسلسل عالميًا وترجمته إلى عدة لغات، لتوثيق قامت به جماعة الإخوان ومحاولاتها الفاشلة لتحويل مصر إلى ساحة حرب أهلية.