الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية عن مسلسل «الاختيار»: يجب تسويقه عالميًا باعتباره وثيقة تاريخية

النائبة آمال رزق
النائبة آمال رزق الله

أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بنجاح مسلسل "الاختيار" في ترسيخ الروح الوطنية وإعادة ما سطره الشعب المصري من بطولات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوثيق البطولة والتضحية عبر الدراما الوطنية ضمن الأدوات الفاعلة في كشف مخططات الإرهاب.

وأضافت رزق الله، أنه وعلى مدار سنين لم ينجح أحد في تقديم الرسالة بنفس المستوى، فهو بمثابة وثيقة تاريخية تضمنت الحقائق الكاملة بالصوت والصورة لهذه الجماعة الإرهابية التي لم يكن لها أي هدف سوى تدمير الوطن.

وتابعت، أن مسلسل “الاختيار” في الجزء الثالث جسد ملحمة وطنية حفرت في سجلات التاريخ بأحرف من نور لمواقف وطنية قام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أدار بحكمة واحدة من أكبر المعارك الوطنية في التاريخ الحديث لا تقل أهمية عن حرب أكتوبر في حماية مقدرات الوطن وحماية أبناء الشعب المصري.

وطالبت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بتسويق هذا المسلسل عالميًا وترجمته إلى عدة لغات، لتوثيق قامت به جماعة الإخوان ومحاولاتها الفاشلة لتحويل مصر إلى ساحة حرب أهلية.

النائبة آمال رزق الله مسلسل الاختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب مخطط مخططات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

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