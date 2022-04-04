مجلس السيادة السوداني يبحث تطورات الأوضاع خلال اجتماعه الدوري (صور)

عقد مجلس السيادة السوداني اجتماعه الدوري بالقصر الجمهوري اليوم الاثنين، برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس.

وهنأ المجلس في مستهل الاجتماع، الشعب السوداني بمناسبة حلول شهر رمضان.

وأوضحت الدكتورة سلمى عبد الجبار الناطق الرسمي بإسم المجلس، في تصريحات لها أن المجلس استمع إلى نتائج الزيارات التي قام بها رئيس مجلس السيادة ونائبه وعدد من الأعضاء لعدد من الدول وبعض الولايات بالداخل، حيث استمع المجلس إلى تنوير من رئيس مجلس السيادة عن زياراته للمملكة العربية السعودية وجمهوريتي مصر وتشاد والتي أحاط فيها قيادات هذه الدول بتطورات الأوضاع في السودان، مبينا أنه لمس تجاوبا وتفاعلا من هذه الدول تجاه معالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وأشارت إلى أن نائب رئيس مجلس السيادة أطلع المجلس أيضا على الجهود التي بذلها السودان لتجسير إتفاقية السلام في جمهورية جنوب السودان والعمل على تنقية الأجواء والمصالحة بين أطراف الحكم في جنوب السودان تحقيقا للسلام والاستقرار.

إلى ذلك، قدم عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر تقريرا حول نتائج زيارته لجمهوريتي رواندا وزمبابوي، مؤكدا أن رؤساء هذه الدول أكدوا دعمهم ومساندتهم للسودان في المحافل الإقليمية والدولية.

كما استمع المجلس أيضاً لإفادة من عضو مجلس السيادة مولانا يوسف جاد كريم حول زيارته لمناطق غرب كردفان وتلمس أوضاع المواطنين، الذين يقطنون داخل مناطق إنتاج حقول،مشيرا للمعالجات التي تمت بشأن معالجة المشاكل الخدمية بالمنطقة.

واستمع المجلس أيضا بتفصيل من عضوي مجلس السيادة مالك عقار والدكتور الهادي إدريس

عن مقررات مؤتمر الجبهة الثورية بالروصيرص، وماطرح فيه من رؤى لإيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة.

وتداول المجلس حول عمل بعثة اليونيتامس وسلبيات أدائها خلال الفترة الماضية وأهمية التزام البعثة بالمهام الأساسية التى منحت لها وفي مقدمتها دعم إتفاقية جوبا لسلام السودان.

كما تطرق الإجتماع للأوضاع المعيشية بالبلاد والخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم.

و قدم نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية تقريرا عن الاجتماعات التي تعقدها اللجنة وماتم التوصل إليه من معالجات وحلول بشأن الوضع الإقتصادي.

وتناول الاجتماع قرارات حل مجالس الجامعات الحكومية وإعفاء وتعيين مدراء لها، بما يضمن إستقرار العمل بالجامعات حفاظاً على مستقبل أبناء السودان.