جامعة المنيا تُشارك في الملتقى القمي الأول للجامعات المصرية بـ«بنها»

شاركت جامعة المنيا برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في فعاليات الملتقى القمي الأول للجامعات المصرية "نموذج محاكاة مجلس النواب" مصر 2030، والذي أقيم بجامعة بنها برعاية من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمشاركة ثلاثة طلاب من الاتحادات الطلابية بالجامعة وهم: أشرف عبد الجليل، رئيس اتحاد طلاب كلية التمريض، وعبد الرحمن الأمير رئيس اتحاد طلاب كلية التربية الرياضية، وزينب فتحي، نائب رئيس اتحاد طلاب كلية التربية للطفولة المبكرة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية مشاركة الطلاب في مثل هذه الملتقيات لما تُمثله من دور هام في مختلف جوانب حياتهم العلمية والعملية، والمتمثلة في توطيد أواصر الصداقة بين الجامعات المصرية، وتدريب الطلاب على القيادة وتحمل المسئولية، وإعداد قيادات طلابية قادرة على المساهمة في الحياة العملية من أجل مستقبل أفضل، إلى جانب تدريب الطلاب على الحياة السياسية والرأي الآخر، وإشراك الشباب في حل المشكلات، ووضع الحلول المناسبة لها، فضلًا عن اكتشاف المواهب وصقلها وتنميتها.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم إعداد الطلاب قبل المشاركة في الملتقى القمي، وإحاطتهم بالدور التشريعي والرقابي بمجلس النواب، كما أعد الطلاب المشاركون نموذج لمشروع قانون تعلق باللجنة التي مثلتها الجامعة، وهي لجنة الإدارة المحلية، وفقًا لتوزيع لجان مجلس النواب على الجامعات المشاركة.

ولفت الدكتور عصام فرحات، أن طلاب الجامعة قاموا بتقديم عرض يضم مجموعة من المشكلات الخاصة والعامة المجتمعية، من خلال استخدام أداة أو أكثر من الأدوات الرقابية خلال نموذج المحاكاة، كما حاكى الطلاب الثلاثة المشاركون من قبل الجامعة دورهم كـوزير، ورئيس لجنة، وآخر وكيل للجنة، التي مثلتها الجامعة، ليقوم كل من رئيس اللجنة ووكيلها في عرض ورقة العمل على مجلس النواب، ويقوم الوزير المعني لكل جامعة في الرد على الأسئلة والاستجوابات وطلبات الإحاطة من النواب.

وتجدر الإشارة إلى أنه أشرف على الطلاب، وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، ومحسن سيد، مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، كما رافقت الطلاب خلال فعاليات الملتقى الدكتور رحاب سراج مدرس الإعلام بكلية الآداب.