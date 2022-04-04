تحرير 25  محضرًا وضبط  915 كجم لحوم ودجاج بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات، مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين من أجل المساهمة في الحد من التلاعب بالمواد الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

حيث قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارة تموين رشيد والوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، بحملات مكبرة أسفرت عن الآتي تحرير 3 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية وضبط 7 كجم لحوم، وتحرير محضر ضد محل سلع غذائية لتجميعه 91 كجم سكر - 61 زجاجة زيت وزن 800 جرام.

كما تم ضبط مصنع لحوم بداخله لحوم بدون فواتير ومجهولة المصدر "30 كرتونة كبدة بإجمالي 540 كجم - 15 جوال بلاستيك بداخله مفروم دجاج زنة الشيكارة 25 كجم بإجمالي 375 كجم"، وضبط مصنع حلويات غير مرخص وتم التحفظ علي "6 شكاير سكر - 5 شكاير دقيق مجهولة المصدر وبدون فواتير - 5 كرتونة ملبن زنة الكرتونة 5 كجم بإجمالي وزن 25 كجم - 5 كجم كريم بدون بيانات وعلامات" تحرير محضر لحوم مكشوفة، ومحضر عدم إعلان الأسعار، سحب عدد 17 عينة مختلفة وجارِ تجهيزها، لإرسالها للمعامل بدمنهور لفحصها، وتحرير مذكرة غلق لمحل تصنيع حلويات من العجين.

كما تم تحرير عدد 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بعدد من السوبر ماركت، وتم التحفظ على المضبوطات وجارِ تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.