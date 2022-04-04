الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق أعلى سطح عقار ببولاق الدكرور

حريق سطح
حريق سطح

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق أعلى سطح عقار ببولاق الدكرور، وتم إخطار اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة سير التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من أعلى سطح عقار ببولاق الدكرور.

على الفور، دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي.

بإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع بشارع رزق أحمد هويدي- طريق كفر طهرمس- بعد مواقف المساكن - بولاق الدكرور. 

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الحماية المدنية الجيزة حريق عقار بولاق الدكرور

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