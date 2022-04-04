إخماد حريق شب داخل مصنع ومخزن للقطن في سمنود

تمكّنت قوات الحماية المدنية بالغربية، الإثنين، من السيطرة على حريق هائل اندلع في مصنع ومخزن للقطن بمدينة سمنود، على مساحة 4 قراريط، وتجرى الحماية المدنية عمليات التبريد لمكان الحريق.

البداية كانت بورود إخطار إلى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، من مأمور مركز سمنود يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة باندلاع حريق هائل فى مصنع ومخزن للقطن بمدينة سمنود ملك المواطن محمد محب عزام بعزبة عيسى بجوار مدرسة فالكون على مساحة 4 قراريط.

على الفور انتقل نائب مدير الأمن لقطاع المحلة، ومأمور مركز سمنود، ونائبه، والمحاسب إسلام النجار رئيس مدينة سمنود، والسيد صقر نائب رئيس مركز ومدينة سمنود و5 سيارات مطافي.

تم التعامل مع النيران والسيطرة عليها، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتجرى الحماية المدنية عمليات التبريد خشية تجدد النيران.