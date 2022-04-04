طرق الحفاظ على أسنان صحية ورائحة فم طيبة في نهار رمضان

يبحث العديد من الأشخاص عن طرق الحصول على أسنان صحية، ورائحة فم ليست كريهة خاصة في نهار رمضان، حيث يوجد العديد من الطرق التي تمكنا للحصول على ذلك دون تعرض الأسنان للتسوس أو تشعر بالألم نتيجة لوجود بقايا طعام داخل الفم.

لا بد من استخدام غسول للفم يحتوي على مادة الفلورايد لتعزيز صحة الفم، كما يجب الحفاظ على غسل الأسنان مرتين في اليوم بعد الفطار وعقب السحور.

استخدام المسواك في نظافة الأسنان وبقايا الطعام عقب تناول الوجبة فله مفعول السحر في النظافة.

ومن جانبها أضافت الدكتورة فرح عنتر أخصائي طب الفم والأسنان أن الحرص على تناول الأطعمة التي تعزز من صحة الفم والأسنان مثل منتجات الألبان والبيض والبقوليات، مفيد للغاية لصحة الأسنان، بالإضافة إلى التقليل من تناول الكافيين والمشروبات الغازية للحصول على أسنان صحية بيضاء، ومنع تلف ووجع الأسنان أثناء النوم.

وأضافت أيضًا: استخدام خيط الأسنان للوصول إلى المناطق التي لا تصل إليها الفرشاة، فهو لا يدرك أهميته الكثير ولكن من الضروري ذلك مع تناول المياه بصوره كافية حتى تقضي هذه المياه على نمو البكتيريا والجراثيم، مع تجنب تناول السكريات والحلويات في فترة الإفطار حتى لا تؤدي إلى روائح كريهة داخل الفم.

وأشارت إلى التقليل من شرب المنبهات مثل القهوة والشاي، وعند الإصابة بالالتهابات أو التقرحات التي تصيب اللثة أو الفم يمكنك استخدام الأدوية الموضعية التي تساعد على العلاج خلال نهار رمضان بعد استشارة الطبيب، ويجب عليك عدم ابتلاعها نهائيًا، كما يجب علاج الأسنان سواء في الخلع أو الحشو واتباع تعليمات الطبيب المعالج لأنه الأكثر دراية بحالة المريض، فكل أسنان تختلف عن الأخرى في طرق العلاج والتعامل معها طبيًا في رمضان.