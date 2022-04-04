الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مبادرة إفطار صائم.. شباب يوزعون 1500 وجبة لفقراء «شنوان» بالمنوفية (صور)

مبادرة شباب شنوان
مبادرة شباب شنوان

قرر مجموعة شباب بقرية شنوان، التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية، تدشين مبادرة إفطار صائم، حيث قرروا تجهيز 1500 وجبة طوال شهر رمضان للفقراء، بواقع 50 وجبة كل يوم.

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مبادرة شباب شنوان

وأكد الشباب القائمين على المبادرة أنهم اتفقوا مع طباخ لإقامة مائدة رمضان، حيث تم شراء لحوم ودجاج وأرز وغيرها، لتقديم الوجبات للمحتاجين بمقر الجمعية، بخلاف الوجبات التي يتم توزيعها على البسطاء في منازلهم.

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مبادرة شباب شنوان

يقوم أعضاء المبادرة والمتطوعين بجمعية الرحمة والإصلاح قبل الإفطار بتوزيع الوجبات من خلال تروسيكل، بالإضافة إلى تجهيز الإفطار للمحتاجين ولعابري السبيل في مقر الجمعية بالناحية البحرية بالقرية.

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مبادرة شباب شنوان

تأتي مبادرة إفطار صائم بعد تنظيم شباب الجمعية معرض للسلع الغذائية واللحوم بأسعار رمزية تخفيفا على المواطنين بالقرية، حيث وفروا اللحوم بـ 95 جنيها، والأرز بـ 9 جنيهات و السكر 10 جنيهات، والزيت 25 جنيها.

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مبادرة شباب شنوان

وافتتح المعرض هيثم عازق، نائب رئيس مركز ومدينة شبين الكوم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والمهندسة مروة زهران رئيس مركز ومدينة شبين، وبإشراف من مديرية الطب البيطري، بالتعاون مع جمعية الرحمة والإصلاح بشنوان، بحضور الأستاذ أحمد عاشور رئيس الوحدة المحلية لقرية شنوان، والدكتور إيهاب الخولي ممثلا لمديرية الطب البيطري بالمنوفية.

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مبادرة شباب شنوان

وشهد المعرض إقبالا كبيرا منذ افتتاحه من أهالي قرية شنوان والقرى المجاورة، معبرين عن سعادتهم بالسلع والاسعار التي يقدمها المعرض.

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مبادرة شباب شنوان

وعلى صعيد آخر كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الواقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩، كما أكد على جميع القطاعات بضرورة ارتداء الكمامات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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مبادرة شباب شنوان
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مبادرة شباب شنوان
محافظة رمضان معرض تنسيق شهر رمضان دجاج إصلاح

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وائل لطفي

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