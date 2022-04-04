الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة سيدة و3 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

حادث
حادث

أصيبت سيدة و3 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، إثر حادث تصادم بين سيارتين نقل وميكروباص، بطريق أبوحماد الزقازيق، تم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى. 

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث  تصادم طريق " أبوحماد- الزقازيق" أمام القناطر.

وبالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة نقل بسيارة ميكروباص أمام القناطر طريق" أبوحماد- الزقازيق" وأسفر الحادث عن إصابة كل من، " شيماء محمد " 33 عاما مقيمة الزقازيق بكدمات وسحجات بالجسم، و" سعيد عبد الرحمن" 58 عاما مقيم أبوحماد، بجرح قطعى باليد اليمنى، و" محمد فتحى" 52 عاما مقيم الزقازيق بجرح قطعى بالساق، و" سعيد شامل" 30 عاما مقيم بنى جرس، مصابا باشتباه كسر بالساقين، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقلهم إلى  مستشفى الزقازيق الجامعى، لتلقى الخدمات الطبية والإسعافات اللازمة، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

حادث أبوحماد الزقازيق مستشفى الزقازيق الجامعى

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وائل لطفي

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