عرض المتهم بقتل مُسِّن فى حدائق أكتوبر على الطب الشرعى

قررت جهات التحقيق بأكتوبر عرض المتهم بقتل رجل مُسِّن في منطقة حدائق أكتوبر على الطب الشرعي؛ للكشف عن تعاطيه المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان ما إذا كان المتهم كان تحت تأثير المخدرات وقت ارتكاب الواقعة.

واستعجلت جهات التحقيق تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليها؛ لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وملابساتها، كما استدعت بعض الجيران لسماع أقوالهم.

وجاءت تفاصيل الواقعة، كما ذكرتها التحقيقات الأولية، بأن شابًا ذهب إلى الرجل المسن لتصليح ألوميتال وبعض الأشياء الأخرى، إلا أن مشادة كلامية وقعت بينهما، فتعدى على إثرها الشاب المتهم بالضرب على المسن، مما تسبب في وفاته.

وأكدت التحريات الأولية أن الشاب تعدى على المسن، والذي يعمل في مجال الخردة، بأن ضربه بآلة حادة على رأسه مما تسبب في وفاته في الحال، قبل محاولة إسعافه.

وفور تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، وبعرضه على جهات التحقيق استمعت إلى أقواله لمعرفة الدوافع الحقيقية لارتكاب الجريمة، وتم سماع شهود العيان من المتواجدين في أثناء الواقعة.