الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تشكيل عصابة سرق سيارة الوحدة المحلية لسوهاج

تشكيل عصابة
تشكيل عصابة

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، من ضبط تشكيلا عصابيا مكون من 5 أفراد قاموا بسرقة سيارة تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج أثناء تواجدها بإحدى ورش الصيانة للتصليح ونقلها إلى جزيرة شندويل وتقطيعها إلى أجزاء تمهيدا لبيعها خردة وبمواجهة أفراد التشكيل اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج يفيد بسرقة سيارة لنقل القمامة من إحدى ورش الصيانة أثناء عملية إصلاحها بدائرة مركز سوهاج.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العماري والرائد إسلام حمزة رئيس مباحث المركز والنقباء أدهم أبو الدهب وأحمد عبد الرحمن، وكريم مدني ومحمد فهمي معاونو مباحث المركز بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل.

وتوصلت الجهود والتطبيق الجيد للخطة أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا مكون من 5 أشخاص 3 من مركز سوهاج و2 من جزيرة شندويل حيث قام الأول والثاني والثالث بسرقة السيارة وقام الرابع والخامس بتقطيع السيارة بدائرة مركز جزيرة شندويل تمهيدا لبيعها خردة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف أفراد التشكيل وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن السيارة المبلغ بسرقتها تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

سوهاج مدينة سوهاج جزيرة شندويل مدير امن سوهاج

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