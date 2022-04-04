الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طالب غرقًا فى نهر النيل بالصف

غرقا
غرقا

لقي طالب مصرعه غرقًا بنهر النيل في منطقة الصف بمحافظة الجيزة، وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى وانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بغرق أحد الأشخاص بنهر النيل في الصف، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طالبًا تعرض للغرق خلال السباحة وتم تحديد هويته.

وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى وبعد عمليات بحث تم انتشال جثته ونقلها إلى المستشفى العام، وبسؤال أفراد أسرته لم يشتبهوا في وفاته جنائيًا فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

نهر النيل الصف محافظة الجيزة مديرية أمن الجيزة

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