مصرع طالب غرقًا فى نهر النيل بالصف

لقي طالب مصرعه غرقًا بنهر النيل في منطقة الصف بمحافظة الجيزة، وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى وانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بغرق أحد الأشخاص بنهر النيل في الصف، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طالبًا تعرض للغرق خلال السباحة وتم تحديد هويته.

وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى وبعد عمليات بحث تم انتشال جثته ونقلها إلى المستشفى العام، وبسؤال أفراد أسرته لم يشتبهوا في وفاته جنائيًا فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.