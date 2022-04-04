عبد العاطي: إصدار دليل إرشادي لتجديد وصيانة المنشآت الشاطئية تيسيرا على المستثمرين

ترأس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بحضور المهندس أحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلى المحافظات الساحلية المعنية "البحر الأحمر والإسكندرية والدقهلية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح".

وقال الدكتور عبد العاطي، إنه تم إصدار دليل إرشادي خاص بتجديد وصيانة المماشى والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ والذى تم إعداده بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، ووزارة البيئة، وهيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد اللازمة.

كما تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها مشروع أعمال حماية منطقة شاطئ الابيض المرحلة الثانية، ومشروع أعمال حماية وتطوير شاطئ خليج مطروح المرحلة الثانية لمحافظة مطروح، محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، وتطوير بحيرة البردويل بمحافظة شمال سيناء، وتطوير ميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، وإنشاء مزرعة سمكية بمحافظة السويس.

فحص طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة

وأكد الدكتور عبد العاطي، أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنيه متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.

الجدير بالذكر، أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ.