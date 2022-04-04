الإثنين 04 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

الرئيس الإيرانى لأمير قطر: تطوير العلاقات بين طهران والدوحة يخدم شعوب المنطقة

الرئيس الإيراني إبراهيم
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أن تطوير علاقات بلديهما يخدم مصالح شعبيهما، ويؤدي إلى إرساء الاستقرار في المنطقة.

وأشار رئيسي في اتصال هاتفي مع تميم بن حمد إلى "الطاقات الواسعة في مسار المزيد من رفع مستوى العلاقات والتعاون بين البلدين".

وقال إن "طهران والدوحة بتفعيلهما لجميع طاقات التعاون وإيجاد تنسيق وثيق بينهما، قادرتان على اتخاذ خطوات مؤثرة في سياق مصالح الشعبين وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة".

ولفت إلى زيارة أمير قطر المرتقبة إلى طهران في القريب العاجل. وأضاف: "سيتم خلال هذه الزيارة اتخاذ قرارات كبيرة في سياق المزيد من تنمية العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات".

وأكد أن "إرادة إيران وقطر مبنية اليوم على المزيد من تطوير العلاقات الثنائية".

وأضاف: "طهران ترحب برفع مستوى التعاون مع الدوحة وتعتبر اتخاذ خطوات واسعة في مسار المزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بأنه يخدم مصالح الشعبين وشعوب المنطقة".

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