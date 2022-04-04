الحلقة 2|صبا مبارك تدافع عن إرث أبيها وسمعته فى سوتس بالعربى

في الحلقة الثانية من مسلسل سوتس بالعربي تواصل صبا مبارك إحكام قبضتها الحديدية على مكتب المحاماة الكبير، بعد اكتشاف حيلة المحامي زين يقرر أحد كبار عملاء مكتب المحاماة قطع العلاقة مع المكتب، وعليه تقرر فريدة الرجوع في قرارها بشأن ترقية زين وجعله شريك بحصة في المكتب. تواجه فريدة زين بشكل حازم وتخبره "مش هسمحلك تهد سمعة المكتب اللي أبويا قضى حياته كلها وهو بيبنيها علشان ألعاب الإيجو بتاعتك دي".



مناورة ذكية من فريدة التي لا ترغب في استبعاد زين أو إقصائه من المكتب، فهي تعرف أنه أفضل المحامين ولذلك عندما يعود زين ليهددها بالانفصال عن المكتب. تواجه فريدة تهديد زين بهدوء وثقة شديدين، وتدفعه للترافع عن قضية التحرش الشهيرة في محاولة لتحسين صورته وإنقاذ سمعة المكتب في مقابل الموافقة على قرار ترقيته وتنصيبه شريكا في المكتب.



أداء مميز للغاية من النجمة الأردنية صبا مبارك والتي تقدم في هذا الموسم الرمضاني شخصيتين متباعدتين كل البعد بإحكام شديد



مسلسل سوتس بالعربي هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الإسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019).

و تدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا. يشارك صبا مبارك البطولة النجوم آسر ياسين، و أحمد داوود، و تارا عماد، وريم مصطفى، والمسلسل من تأليف محمد حفظي و ياسر عبد المجيد، و إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجنايني.



أحدث أعمال صبا السينمائية كان فيلم بنات عبد الرحمن الذي شاركت في بطولته و إنتاجه، و شهد عرضه العالمي الأول في الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2021 حيث شارك في المسابقة الرسمية و فاز بجائزة الجمهور.