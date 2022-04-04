علاج منزلى فعال لمشكلة ارتداد الحمض بعد تناول السحور

يعتبر ارتجاع المرئ من المشاكل التي تزداد خلال شهر رمضان بسبب تناول الطعام والنوم مباشرة بوجبة السحور، الأمر الذي يساهم في الإصابة بالحموضة أيضًا.

ويحدث ارتداد الحمض هو التدفق العكسي لأحماض المعدة إلى الحلق، فعندما يحدث هذا، قد تحصل على طعم لاذع في فمك، وفي بعض الحالات ، قد تشعر أيضًا بإحساس حارق في صدرك والذي يسمى بـ"حرقة في المعدة"، وفقًا لما ذكره موقع "organicfacts".

وأكد الأطباء، أن ارتداد الحمض يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمرض الجزر المعدي المريئي، فقد تشمل العلاجات المنزلية لارتجاع المريء هي خل التفاح وجذور الزنجبيل وبذور الشمر وشاي اللافندر والفواكه والخضروات.

العلاجات المنزلية لارتداد الحمض

يمكن علاج الارتجاع الحمضي من خلال العلاجات المنزلية المختلفة، والتي يشرحها الأطباء بشكل أكثر تفصيلاً في السطور التالية.

خل حمض التفاح:

يجب تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح مع نصف كوب من الماء، وهذا هو العلاج المنزلي الأكثر فعالية لعلاج هذا الاضطراب.

جذور الزنجبيل:

تتوافر جذور الزنجبيل على شكل كبسولات عشبية يمكن تناولها بانتظام لتقليل تأثير ارتداد الحمض، فارتجاع الحمض هو حالة شائعة تتميز بحرقة في منطقة أسفل الصدر.

اليانسون واللافندر:

يجب تناول مزيج من بذور اليانسون واللافندر مع الماء المقطر لمعالجة ارتداد الحمض، حيث يُنصح باستخدام نصف ملعقة صغيرة فقط من الخليط يوميًا.

صودا الخبز:

يعد استهلاك صودا الخبز أيضًا علاجًا منزليًا مفيدًا، حيث يساعد على زيادة مستوى الأس الهيدروجيني وتقليل ارتداد الحمض.

اتباع حمية صحية:

اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الفواكه مثل التفاح والموز والأناناس والبابايا ، جنبًا إلى جنب مع الخضار مثل الجزر والملفوف وغيرها ، يساعد أيضًا في منع ارتداد الحمض.

مستخلصات قشر البرتقال:

تعتبر مستخلصات قشر البرتقال علاجات مثبتة علميًا لعلاج ارتجاع الأحماض وهي متاحة بسهولة للاستخدام في المنزل.

شاي البابونج:

يعتبر البابونج من أفضل الأعشاب لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي والارتجاع الحمضي. تناول شاي البابونج 3-4 مرات في اليوم بين الوجبات يساعد في تخفيف التهاب الأغشية المخاطية في الجهاز الهضمي.

كما يساعد في التحرك نحو الهضم الطبيعي وتقليل الاضطرابات، حيث يمكن أن يكون شاي الزنجبيل أيضًا مصدرًا جيدًا لعلاج ارتجاع الحمض.