جمال سليمان وبيومي فؤاد الأبرز.. فنانون ظهورا في «الاختيار 3» الحلقة 2

خطف عدد كبير من نجوم الفن، الأنظار بظهورهم لأول مرة اليوم في الحلقة الثانية لمسلسل الاختيار 3، بتجسيدهم لعدد من الشخصيات المختلفة والمميزة، لتشهد الحلقة تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرصد «الدستور» أبرز الشخصيات الجديدة التي ظهرت في الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار 3، وجسدها عدد من الفنانين في التقرير التالي.

بيومي فؤاد

برع الفنان بيومي فؤاد في تجسيد شخصية الدكتور سعد الكتاتني، والذي كان يحرض دائما على العنف.

نادية رشاد

جسدت الفنانة نادية رشاد، شخصية والدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أول ظهور لها اليوم مع بداية الحلقة الثانية التي عرضت مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف، عبر قنوات أون تي في، ومن خلال المنصة الإلكترونية «واتش إت».

جمال سليمان

جسّد الفنان جمال سليمان دور الوزير اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة الحالي، والذي كان يشغل وقتها منصب مدير مكتب وزير الدفاع أثناء توجه السيسي لسيناء.

الطفل يوسف صلاح زيكو

ظهر الطفل يوسف صلاح زيكو، وهو يجسد شخصية ابن الفنان أحمد السقا، أحد رجال المخابرات الحربية، والذي ظهر في الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار 3- القرار.

مجدي السباعي

دو عم شعبان الذي كان يساعد رجال الأمن في معرفة خطط جماعة الإخوان الإرهابية، والتي كانت تعمل على تدريب الشباب واستقطاب الرجال والأطفال والنساء والفتيات منهم، خاصًة بعد ذهابه للتدريب مع الجماعة الإرهابية في أفغانستان.

الاختيار 3.. القرار

وقررت القناة العارضة أن تعرض الحلقة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ويوميا عبر قناة ON، ويعاد المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرِا والثالثة والنصف عصرًا، على أن يعرض عدة مرات على قناة ON DRAMA أيضا.

ويشارك في ملحمة “الاختيار 3”، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.