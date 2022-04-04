«200 جنيه» فى قصر السينما بحضور مخرجه والناقد عصام زكريا.. الأربعاء

ينظم قصر السينما ندوة بعنوان تجربتى مع السينما باستضافة المخرج محمد أمين، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق ٥ رمضان، فى ندوة يديرها الناقد عصام زكريا للحديث عن أعماله السينمائية، ورحلته فى عالم الإخراج السينمائي بداية من فيلم بنتين من مصر، فيلم ثقافى، ليلة سقوط بغداد، وفبراير الأسود، وفيلم ٢٠٠ جنيه، كما يتحدث عن تجربته فى كتابة السيناريو السينمائى لفيلم "افريكانو، وجاءنا البيان التالى".

يعقب الندوة عرض للفيلم السينمائي "٢٠٠ جنيه" وهو من تأليف أحمد عبدالله، اخراج محمد امين، بطوله اسعاد يونس، احمد السقا، ليلى علوى، صابرين، احمد السعدني، هانى رمزى، احمد ادم، و خالد الصاوى، احمد رزق، غادة عادل، و وهو الفيلم الذى عاد به محمد أمين بعد غياب 8 سنوات عن السينما بعد آخر تجربة سينمائية له والتي كانت من خلال فيلم"فبراير الأسود" الذي خاض بطولته الفنان الكبير الراحل خالد صالح والذي طُرح بالسينمات عام 2013.

الفيلم إنتاج عام ٢٠٢١ يضم كوكبة من كبار نجوم الفن وتدور أحداثه من خلال رحلة ورقة مالية تمر على أيدى عديد من الشخصيات ليعرض الفيلم نماذج مختلفة من الشخصيات ومعاناتهم و تفكير كل منهم وتوجهاته ليقدم لنا الفيلم نظره بانوراما على المجتمع ومعاناته من خلال حياة بعض الأشخاص وطبقات المجتمع المختلفة من خلال سيدة تختم على ورقة مالية يسرقها ابنها وتنتقل من شخص لآخر لتعرض قصص مختلفة لينتهي الفيلم بعد أن يتعرض كل شخص أذنب جزاء خطيئته.

كما ينتظر أمين، طرح فيلم "التاريخ السري لكوثر" للنجمة ليلى علوي، ولم تحدد الجهة المنتجة للفيلم موعدًا نهائيًا لطرحه، حيث شهد العمل عدة تأجيلات.

جدير بالذكر أن، محمد أمين مخرج مصري تخرج من المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1985.