الاختيار 3 الحلقة 2| «فزع المعزول».. تفاصيل حديث مرسي والسيسي أثناء احتفالات أكتوبر

كشفت الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار الجزء الثالث، عن فزع الرئيس المعزول محمد مرسي من الطائرات العسكرية وصوتها أثناء حضوره احتفالات نصر السادس من أكتوبر المجيد.

وكان عبدالفتاح السيسي، عندما كان وزيرًا للدفاع قد وجه دعوة للرئيس المعزول لحضور حفل القوات المسلحة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.

وخلال الحلقة، تحدث صبري فواز الذي يجسد شخصية محمد مرسي، إلى وزير الدفاع آنذاك السيسي الذي يجسد شخصيته الفنان ياسر جلال قائلًا: "أنا عرفت بالاجتماع اللي تم بينك وبين خيرت الشاطر"، فرد ياسر جلال موجها نظره إلى العرض العسكري: "دا الجيش المصري هيفضل معاك طول ما أنت مع الشعب ودا ردي على الحديث اللي حصل".



وخلال حديث السيسي ومرسي حلقت مروحية خلال العرض العسكري ليفزع مرسي من صوت الطائرة الحربية.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وبطولة أحمد السقا وكريم عبدالعزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، إيمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

يعرض مسلسل"الاختيار 3" في رمضان 2022، على قنوات ON وON DRAMA ومنصة WATCH IT.

ويجسد الفنان خالد الصاوي شخصية خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وظهر الفنان عبدالعزيز مخيون مجسدًا شخصية المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع.