نائب وزير السياحة تتابع مستجدات ملف الانتقال التدريجي إلى العاصمة الإدارية

اجتمعت اللجنة الدائمة لمتابعة تكليفات ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية برئاسة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، لمتابعة مستجدات تكليفات الانتقال إلى العاصمة الإدارية.

حضر الاجتماع العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للمشروعات، والدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، واللواء ايهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية والمشرف على صندوق السياحه، والدكتور أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية.

واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من أعمال في المبنى الإداري الخاص بالوزارة وتجهيزه لاستقبال الموظفين، وتحديد احتياجاتهم من أدوات ومعدات وسرعات الإنترنت التى تيسر مهامهم الوظيفية بالشكل الأمثل، كما تم مناقشة الآليات المتبعة لإنتقال الموظفين إلى مقار عملهم بالوزارة بالحى الحكومي بالعاصمة وما تم تنفيذ في إطار خطة الدولة للانتقال التدريجي إلى العاصمة الادارية، حيث بدأ بالفعل نقل عدد من الموظفين إلى المبنى الجديد كمرحلة أولى.

وأكدت نائب الوزير، أنه مع اقتراب موعد انتقال المرشحين من العاملين بالوزارة للعاصمة، تحرص الدولة على توفير الوسائل والأدوات التي تسهل على العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة للانتقال للعاصمة، والذي سيمثل نقلة نوعية في تطوير الجهاز الإدارى والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وعقب انتهاء اجتماع اللجنة، تفقدت نائب الوزير مقر المبنى الإداري للوزارة رافقها خلال الجولة عدد من العاملين في الوزارة والمجلس الأعلى للآثار، كما حرصت على الالتقاء بمجموعة من العاملين الذين تم نقلهم بالفعل إلى المبنى الجديد، والتعرف على انطباعاتهم والوقوف على أية معوقات تكون قد واجهتهم أثناء العمل و العمل على تذليلها، و أكدت على أهمية دورهم في نقل تجربة العمل في المبنى الجديد لزملائهم تمهيدا لهم للحاق بهم.