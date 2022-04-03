لا وفيات.. الجزائر تسجل 7 إصابات بكورونا و5 حالات تعافٍ

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

أفادت الصحة الجزائرية في نشرتها اليومية بشأن الوضع الوبائي، بارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد إلى 265691 إصابة، فيما ثبت إجمالي ضحايا الفيروس عند 6874 حالة.

وذكرت الوزارة أنه قد تماثل 5 مرضى للشفاء، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178305، فيما يتواجد 6 مرضى بالعناية المركزة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنّب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن، مؤكدة أن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

وكانت الجزائر سجلت أمس 5 إصابات بكوفيد- 19، إضافة إلى 4 حالات تعافٍ، دون تسجيل أي وفيات.

وسجل العالم حتى صباح اليوم، إجمالي إصابات بفيروس كورونا أكثر من 490 مليون حالة، بينما يقترب عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 11 مليارًا.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 490 مليونًا و667 ألف حالة.