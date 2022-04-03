تحقيقات النيابة: تورط تشكيل عصابي في انتحال صفة ضابط وسرقة مندوب بالمرج

كشفت تحقيقات النيابة العامة حول واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بالمرج، أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على انتحال صفة ضابط شرطة بالاتفاق مع سائق شركة، على سرقة مبلغ التحصيلات الخاص بالشركة التي يعمل بها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين، قاموا برصد مندوب شركة، وتعقبوه منذ تحصيله مبلغ مالي كبير من احد المحال التجارية في المرج، وقاموا بتعقب الضحية أثناء استقلاله سيارة الشركة التي يعمل بها مستقلين سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية، وقاموا بإيقاف السيارة واستولوا على المبلغ المالي وهاتف مندوب الشركة والسائق الذي معه، وفروا هاربين.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من مندوب إحدى الشركات، بأنه تعرض لواقعة سرقة من قبل مجهولين ادعوا أنهم رجال شرطة، عقب تحصيلهما مبلغ مالي من أحد المحال التجارية في المنطقة.

وبعمل التحريات اللازمة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة السائق بالاشتراك مع 3 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط باقى أفراد التشكيل العصابي، وتم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، بالاشتراك مع سائق الشركة الذى أخبرهم بخط سيره والمبلغ الذي سيكون بحوزة المندوب الذي معه، نصفين أنهم اشتركوا في ارتكاب الواقعة نظرًا لمرورهم بضائقة مالية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.