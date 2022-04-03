محافظ الدقهلية يشهد استلام وتسلم الدفعة الخامسة من لحوم صكوك الطعام

شهد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاحد استلام وتسلم الدفعة الخامسة من لحوم صكوك الطعام وشنطة رمضان لتوزيعها على الأسر الأولي بالرعاية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال شهر رمضان، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، والتي تقوم بتوزيع هذه الصكوك على المستحقين طبقًا للأولى فالأولى.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار "المحافظ" إلى أن الدفعة الخامسة من لحوم صكوك الطعام تشمل 4 أطنان لحوم، و30 ألف شنطة رمضانية كل شنطة تحتوي على 4 كيلو سكر وأرز بإجمالي 120 ألف طن.

كما أشار "مختار" إلى أن إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن بالمحافظة من لحوم صكوك الطعام على الأسر الأولى بالرعاية 15 طنا، ومازال هناك كميات أخرى سيتم توزيعها.

وأكد "المحافظ" على أنه سيتم إيصال صكوك الطعام إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه الصكوك وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وثمن "مختار" جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع صكوك الطعام سواء كانت لحوما أو سلعا غذائية متنوعة على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.