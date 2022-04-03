الأحد 03 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحصين 71 ألف رأس ماشية ضد ضد الحمى القلاعية ببني سويف

جريدة الدستور

تابع د. محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأحد، سير العمل في فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز بني سويف والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى الجمهورية.

بلغ  إجمالي ما تم تحصينه 71 ألفا و507 رءوس بواقع 63 ألفا و64 من الأبقار و7577 من الجاموس 866 من الأغنام والماعز، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بقرى مراكز بني سويف من خلال أكثر من 80 لجنة بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز المحافظة.

وشدد المحافظ بني سويف على أهمية تحقيق المستهدف من الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية مع حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية مع تركيز الجهود لدعم صغار مربي الماشية بالتوازي مع دعم الاستثمار في هذا المجال.

في سياق آخر، عقد السكرتير العام اللواء جمال مسعود اجتماعًا بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولى الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة، لمناقشة أهداف وآليات تنفيذ مبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي".

تم استعراض أهم أهداف المبادرة التي أطلقتها الوزارة، بهدف تشجيع المحافظات على تحسين الأداء في مجالات التخطيط ومراقبة الأداء وتقييمه وإدارة الإنفاق العام، وتطوير منظومة العمل في مكاتب الإدارة المحلية، لتحسين عملية صنع القرارات حول كيفية تحديد أولويات الاستثمارات وتخصيص الأموال.

وأشار السكرتير العام إلى أهمية المبادرة في تحسين عمليات صنع القرار حول تحديد أولويات الاستثمار، وتخصيص الأموال وإدارتها، وزيادة التركيز على قياس ومتابعة الأداء وتقييم الخدمات التي تقدمها المحافظة بما يصب في صالح المواطنين.

وزارة الزراعة بني سويف الطب البيطري حمى الوادي المتصدع الثروة الحيوانية الدكتور محمد هاني غنيم

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وائل لطفي

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