أبرزها الحلويات والشاى.. مأكولات ومشروبات تسبب العطش فى رمضان

هناك بعض الأطعمة تكون سببًا رئيسيًا في الشعور بالعطش أثناء الصيام خلال شهر رمضان.

ونقدم لكم أغلب الأطعمة والمشروبات التي يلجأ البعض لتناولها في وجبة السحور وتسبب العطش، حسبما أوضحت طبيبة التغذية لمياء محمود، لـ«الدستور».

أطعمة ابتعد عنها فى وجبة السحور لتفادى الشعور بالعطش

الحلويات والأطعمة المسكرة

تسبب الشعور بالعطش والجوع أثناء نهار رمضان، لأنها تحتوي على نسب عالية من السعرات الحرارية، كما أنها تسبب الشعور بالتهاب المعدة.

الأطعمة الحارة والتوابل

تحتاج لتناول كميات كبيرة من المياه بعد تناولها، ما يتسبب بالعطش، كونه لا يكون هناك فترة كافية لتناول المياه، فالأطعمة الحارة تسبب الشعور بالعطش وجفاف الحلق.

المقليات

تتسبب في الشعور بالعطش والحاجة لتناول مياه كثيرة، خاصة في وجبة السحور التي يمكن أن يزيد الشعور خلالها بالحموضة لأنها مشبعة بالزيوت.

مشروبات الكافيين «القهوة والنسكافيه والشاي»

أكدت لمياء محمود أن المشروبات الساخنة من الكافيين تحفز عملية خروج الماء من الجسم، وذلك ما يؤدي للشعور بالعطش والجفاف بعد فترة قصيرة من أذان الفجر.

أطعمة الصوديوم

يمكن للأطعمة التي يرتفع بها الصوديوم أن تتسبب بالعطش أثناء الصيام، وتلك التي تتمثل في اللحوم المصنعة والجبن المعالج وغيرها، وذلك كونها تسبب اضطرابا في توازن السوائل داخل خلايا الجسم.

أطعمة خطر على مرضى السكر:

يشكل الصيام خطرا على مرضى السكر الذين لا يهتمون بعادات صحية سليمة، وتناول وجبات تضيف الاحتياجات الأساسية للجسم، وتعتبر النشويات من أهم الوجبات التي يمكن الاختيار من بينها، منها الخبز والأرز والمكرونة أو المعجنات، والثاني البروتينات ويمكن الاختيار بين اللحوم بمختلف أنواعها والبقوليات بهدف تعويض الخلايا الميتة، وكذلك الفيتامينات والمعادن التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول السلطة.